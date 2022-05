Pedro Ramos e Ramos foi o convidado de hoje de Manuel Luís Goucha. O antigo decorador e comentador do social, que ficou conhecido após participar no reality show 'Quinta das Celebridades', tem hoje uma vida bem diferente em relação àquela época.

"Em 2019 sou confrontado com um telefonema do meu pai emocionado a dizer-me que a minha mãe tinha tido um AVC. Na véspera do meu aniversário, o meu pai tem um problema de coração e ficaram os dois internados no hospital", refere em declarações prévias que fez ao programa.

"Fui-me abaixo e tive uma depressão. Mas por estranho que pareça, a situação que me causa uma depressão é a mesma que me salva. Pensei: ‘se eu não me agarro aos meus pais, então eles deixam de existir’", nota.

"Decidi ser cuidador dos meus pais porque são pessoas com idades avançadas. Às vezes, as pessoas estão muito bem e a situação muda. Já tinha pensado em dedicar-me aos meus pais e curtir enquanto eles estão bem. (...) A minha mãe nunca aceitou a minha sexualidade, finge que não percebe. Isso aproximou-nos imenso. Percebi que entre nós sempre existiu um amor puro. Não tenho filhos, para mim os meus pais são os meus filhos. Peço constantemente a Deus que a minha coragem seja maior que o meu medo, e a minha força seja tão grande como a minha fé. Sinto isto como uma missão", completa.

Já frente a frente com Manuel Luís Goucha, o convidado sublinhou: "Deixei de ter vida própria, mas foi uma questão de opção. Os meus pais sempre foram bons pais. Acho que tenho o dever e a obrigação de cuidar deles".

Questionado sobre o que aconteceu a uma empresa de decoração e comunicação que tinha, Pedro Ramos Ramos revela que a mesma foi à falência pela falta de pagamento dos clientes. "Os negócios desandaram", evidencia.

Veja o momento da conversa.

