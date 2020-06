Pedro Miguel Ramos decidiu mostrar no Instagram algumas imagens das comemorações do seu 49.º aniversário. Data que foi celebrada com os amigos e com Marta Leite Castro.

Depois das notícias que davam conta do romance entre o ex-marido de Fernanda Serrano e a apresentadora, Pedro Miguel Ramos mostrou pela primeira vez uma fotografia de ambos nas redes sociais.

Muito animados e discretos, ao lado de amigos, é assim que podemos ver Pedro Miguel Ramos e Marta Leite Castro. Imagem que pode ver na galeria, assim como outras fotografias da festa de aniversário.

