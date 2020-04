Pedro Lima teve este ano um aniversário diferente, sem festas, sem amigos e, pensava ele, sem o habitual bolo de aniversário feito pela sua querida sogra. De facto, por estar em quarentena devido à Covid-19, o ator não teve direito a uma festa cheia de amigos, mas a verdade é que o bolo para que a família lhe cantasse os parabéns não faltou.

O rosto das novelas da TVI foi surpreendido este domingo, 20 de abril, dia em que completou 49 anos de vida, com uma visita inesperada da sogra. Mifá bateu-lhe à porta para lhe entregar o seu tão desejado bolo de aniversário.

"Os mimos da sogra. A Mifá faz o melhor bolo de morangos e chantilly do mundo. Sim, melhor do que esse que estão a pensar... Já ninguém dispensa esta delícia para espetar as velas de aniversário. Normalmente, nunca sobra para o dia seguinte. Este ano já estava resignado ao facto de não poder cantar os parabéns salivando a antecipar o cheiro, o sabor e as texturas deste bolo único. Mas eis senão quando.... toc toc toc. Fui ver... era a sogra", contou Pedro Lima ao partilhar nas suas redes sociais a imagem do momento em que foi surpreendido.

