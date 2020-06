Pedro Lima perdeu a vida este sábado, dia 20, na praia do Abano, em Cascais. Nesta data em que se celebra o Dia Internacional do Surf, aquela que era uma das maiores paixões do ator.

A sua última publicação nas redes sociais, realizada há dois dias, destaca esse mesmo gosto pelo mar.

"O Surf de competição está de regresso já no próximo fim‑de‑semana na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. Os melhores surfistas nacionais vão voltar a dar espectáculo numa das melhores ondas de Portugal", anunciou o ator.

E as suas últimas palavras aos seguidores foram dedicadas à retoma da normalidade e à necessidade de nos 'agarrarmos' à vida.

"A pouco e pouco o mundo vai acordando, a nossa vida vai voltando.Voltámos à vida juntos. O mundo precisa de nós todos agora. Com força, com amor, com paciência e sentindo que há sempre alguém para nos apoiar nos desafios", rematou.

Importa referir que Pedro Lima morreu na manhã de hoje, aos 49 anos. A família comunicou a sua ausência às autoridades na sequência de uma carta deixada pelo artista que gerou alarme. O corpo foi encontrado no mar horas mais tarde, pelas 10h20.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 800 209 899 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

