Esta segunda-feira, dia 20, Pedro Lima completa 29 anos de idade, motivo pelo qual decidiu fazer algo especial nas redes sociais, tal como teve a oportunidade de explicar na sua conta de Instagram.

"A minha vontade é celebrar com todas as pessoas de quem gosto e já tenho levado puxões de orelhas de amigos que se sentem excluídos por não me lembrar de convidá-los", afirma.

Entretanto, partilha a solução que encontrou: "Posto isto, hoje vou fazer uma maluquice, espero não ter muitas reclamações. Depois de jantar com a família, vou pôr-me aqui em LIVE no Instagram e tentar receber os amigos que quiserem aparecer e dar-lhe uma palavra um a um como se estivesse a recebê-los na minha festa. Espero conseguir falar com todos. Vai ser a celebração com mais convidados de sempre!".

