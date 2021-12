Pedro Granger apresentou este sábado, 18 de dezembro, o programa 'Estamos em Casa', da SIC. Entre os convidados recebeu a grande amiga Mafalda Veiga, de quem é um grande fã.

Durante este momento, o ator foi surpreendido pela produção do programa com as imagens do momento em que conheceu Mafalda Veiga, aos 16/17 anos.

Na altura, Pedro Granger tinha acabado de perder dois grandes amigos e escreveu uma canção para a artista.

Este sábado, depois de recordar as imagens, Pedro Granger lembrou os amigos que morreram na adolescência. "Aos 16/17 anos uma pessoa não está muito preparada para lidar com a morte de pessoas tão novas. As tuas músicas foram uma grande companhia e foste muito generosa em pôr uma letra minha na tua música", disse.

