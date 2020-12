Pedro Fernandes recuperou um verdadeiro tesourinho da sua vida fitness e não resistiu em partilhá-lo com os seguidores. Esta terça-feira, publicou um vídeo que remete para os tempos em que o mais novo filho, Martim, era bebé.

Nas imagens, Martim, atualmente com oito anos, aparece às costas do pai enquanto este faz flexões. "Pai, és o maior", diz o filho do locutor.

"Encontrei esta pérola que atinge níveis de fofura extremamente elevados! Não sei ao certo quantos anos tem este vídeo mas o Martim era muito pequenino e sempre que me via a fazer flexões gostava de saltar logo para as minhas costas. Felizmente hoje já não faz isso porque já pesa pelo menos uns bons 25kg", disse o pai babado na legenda da publicação.

