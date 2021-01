Como já tinha revelado no Instagram, Pedro Fernandes está em teletrabalho, como muitos outros portugueses, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. E é na rede social onde o apresentador mostra aos fãs o 'novo estúdio', com nova companhia.

"É assim que começam os meus dias. Com a RFM, com a Jessie e com todos os que nos ouvem", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado da amiga de quatro patas.

Uma partilha que destaca ainda todos os que não podem estar em teletrabalho. "Força bravos que têm de sair para ir trabalhar. Contem-nos o que andam a fazer para o whatsap da @rfmportugal 962007888. Estamos juntos", concluiu.

