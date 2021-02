Esta quinta-feira, Pedro Fernandes terminou o dia com uma publicação que deixou os seguidores às gargalhadas. Isto porque brincou com a altura do ator Miguel Costa.

O radialista partilhou uma fotografia na companhia do ator, de Salvador Martinha e de Luís Franco Bastos, na qual o rosto de Miguel Costa ficou cortado, aparecendo apenas a cabeça.

"O Miguel Costa fica sempre bem nas fotos", brincou na legenda.

Veja abaixo.

Leia Também: Miguel Costa responde após críticas a programa da SIC