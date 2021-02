Na manhã desta quarta-feira, dia 3, um momento do programa 'Alô Portugal' deixou alguns seguidores da página de Instagram da SIC Internacional visivelmente indignados.

Na plataforma foi partilhada uma fotografia de José Figueiras e Ana Marques acompanhados por um barbeiro.

Tendo em conta que esta é uma das profissões que está a ser seriamente afetadas pelas medidas do confinamento, houve quem considerasse este momento insensível.

Não ficando indiferente às críticas, Miguel Costa, ator que colabora com o programa, decidiu dar o seu parecer acerca do assunto.

"Antes de mais acho que é importante contextualizar tudo. No dia anterior ao novo confinamento, fomos a um barbeiro, falamos sobre ser um dos negócios e das atividades mais prejudicadas", explica, notando que ele próprio foi em reportagem.

"Sei o que é ficar sem trabalho e ganha pão de um segundo para o outro. Todos sabemos, na equipa do Alô Portugal e na SIC. Nunca na vida nos passaria pela cabeça faltar ao respeito a qualquer pessoa ou atividade. Muito menos agora", evidencia.

"Nunca foi no sentido de gozo e muito menos de falta de respeito. Antes pelo contrário. É ver o dia a dia do Alô Portugal, e verificar isso. Há um pressuposto sempre presente no nosso trabalho: ética, respeito, dignidade, e entrega total", completa.

