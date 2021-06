O consultor de imagem e comentador televisivo de 42 anos surpreendeu os que o seguem nas redes sociais com um retrato (muito) ousado e com um discurso sentido. "Todos os dias, danço e celebro o facto de me encontrar por estas bandas", desabafa o ex-modelo.

Pedro Crispim escolheu uma fotografia artística que o fotógrafo João Ramos lhe tirou nu no meio da natureza para partilhar uma reflexão com os milhares que o seguem nas redes sociais. "Este ano, celebro 43 anos de idade. Já sei, não parece. De facto, o tempo corre. Por vezes, parece até que nos atropela. Por isso, todos os dias, sinto-me estimulado a saborear a vida", assume o consultor de imagem e comentador televisivo, nascido a 21 de novembro de 1978 em Évora. "Danço e celebro o facto de me encontrar por estas bandas, sem me levar a mim nem ao mundo demasiado a sério. Mas, como nem tudo é ramboia, também existe um trabalho de autoconhecimento. E não é pouco. Nesta conquista diária por um maior bem-estar, aceitação e liberdade, existe como principal tónica a gratidão nesta minha caminhada. E, sendo grato, sinto-me melhor como um todo, mais pleno e são", confessa o ex-modelo, que se estreou em televisão na SIC em 2005. "Sei que estou mais bem preparado para os desafios que possam surgir, neste meu estado de tranquilidade e paz. Ao fim [e] ao cabo está tudo certo. E sigo em frente, levando somente aquilo que me pertence, pois, para mim, esta será sempre a única forma de caminhar", desabafa ainda o ex-comentador de reality shows da TVI. Pedro Crispim foi um dos cinco especialistas do programa "Esquadrão G: Não és homem não és nada", que estreou na SIC há quase 16 anos.