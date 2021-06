Gostam de chocar e não o escondem. Dois dos membros masculinos do grupo vencedor da última edição do Festival Eurovisão da Canção beijaram-se em direto na televisão polaca no último fim de semana. O vocalista dos Maneskin, Damiano David, aproximou-se do guitarrista Thomas Raggi durante a atuação da banda, que faz furor em vários países europeus com vários singles, no palco do Polsat SuperHit Festival, em Sopot, no norte da Polónia, surpreendendo a audiência com o gesto inesperado.

"Somos da opinião que toda a gente deveria poder fazer isto sem medo. Acreditamos que toda a gente deve ser completamente livre para poder ir para a cama com quem quer. Amar nunca é errado", afirma o cantor italiano de 22 anos. Elogiados publicamente por celebridades internacionais como Miley Cyrus, os Maneskin ganharam o eurofestival com a canção "Zitti e buoni", uma das canções que têm atualmente nas tabelas de vendas de vários países. Portugal foi representado pelo grupo The Black Mamba.