Pedro Crispim tem sido um dos comentadores do 'Extra' do 'Big Brother' nas últimas edições deste reality show, papel do qual se afastará durante algum tempo.

O stylist partilhou nas redes sociais a informação de que fará hoje a sua última participação no formato, confirmando também que não estará na edição que começa na próxima semana.

"Hoje será o meu último 'Extra', temos encontro marcado na TVI, perto das 00h00. Foi uma caminhada intensa, desafiante e muito feliz esta. Espero que se tenham (acima de tudo) divertido comigo, connosco", fez notar primeiramente.

"Agradeço muito as vossas palavras, carinho e até os puxões de orelhas, que eu bem mereci pois sou um autêntico selvagem. Um dia volto com mais bobage, por agora mais do que qualquer coisa, preciso de umas férias. Agora vou apanhar o meu autocarro. Vamo-nos vendo por aqui!", rematou Crispim.

