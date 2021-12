Pedro Carvalho viu partir uma pessoa muito especial da sua vida. O ator está de luto com a morte da avó, como revelou na sua página de Instagram este sábado, 11 de dezembro.

Numa mensagem onde homenageia a "segunda mãe", Pedro Carvalho destacou ainda uma fotografia de ambos.

"Minha avózinha, minha segunda mãe. Obrigado por tudo o que me deu, o que me ensinou, tantas memórias boas. Vou ter muitas saudades de a abraçar. Que o outro plano a receba como merece e que a sua gargalhada se faça ecoar no coração de todos nós para sempre. Obrigado Avó Júlia", escreveu. Partilha que levou o ator a receber várias carinhosas mensagens de apoio na caixa de comentários.

Leia Também: Pedro Carvalho celebra aniversário e destaca fotos com irmão gémeo