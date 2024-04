"'Olá, menina!'. Já nem sei porque raio nos tratávamos assim, mas era assim. Na SIC, primeiro, e depois sempre que nos encontrávamos, até agora, pelos corredores desta casa". Foi com estas palavras que Pedro Benevides iniciou um texto e que lamentou a morte do amigo e colega Pedro Cruz, que não resistiu a um cancro.

Através das redes sociais, o pivô da TVI elogiou o trabalho do antigo sub-diretor de Informação da SIC, que mais recentemente foi comentador na CNN.

"O Pedro foi um concorrente que admirava, depois meu colega de carteira, depois meu diretor e, muitas vezes, companheiro de conversas e de desabafos. Foi há dias que nos cruzámos pela última vez, 'menina' para lá, 'menina' para cá. E eu pensei - mas não disse - que parecia melhor, que não podia ser assim tão grave. E hoje, a notícia chegou com crueza e com estrondo e com poucas palavras, a fazer lembrar os textos do Pedro. Adeus, menina. Que descanses em paz", completou o pivô.

© Instagram/Pedro Benevides

Já numa outra story, na qual se vê uma fotografia de Pedro Cruz no ecrã dos estúdios do 'Jornal Nacional', Pedro Cruz escreveu: "Se me perguntarem qual foi a notícia mais difícil que já dei, foi esta".

© Instagram/Pedro Benevides

Leia Também: Morreu o jornalista Pedro Cruz