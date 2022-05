Pedro Barroso voltou nas últimas horas a presentear os seguidores do Instagram com novas imagens do filho.

O ator mostrou o recém-nascido Santiago a receber os 'mimos' dos "tios babados".

No vídeo partilhado pelo ator, e agora disponível na galeria, vemos uma amiga de Pedro a dar biberão ao bebé.

Santiago, importa referir, nasceu prematuro a 22 de abril e é fruto da relação de Pedro Barroso com Mariana Marques.

