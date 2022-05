Pedro Barroso tem partilhado com os fãs várias imagens do filho, Santiago, que nasceu no passado mês de abril.

O menino veio recentemente para casa e os papás estão radiantes com esta nova fase.

Ainda esta quinta-feira, o ator voltou a 'derreter' os seguidores com uma nova e carinhosa imagem onde aparece a descansar com o bebé, que aparece a dormir de forma ternurenta.

De recordar que o pequeno Santiago é fruto da relação de Pedro Barroso com Mariana Marques.

