Pedro Barroso voltou a mostra aos seguidores da sua página de Instagram um novo carinhoso momentos passado na companhia do filho, Santiago.

O ator gravou um vídeo onde aparece a falar para o bebé, que 'derreteu' o coração dos papás e internautas.

"Que ternura" ou "o Santiago é maravilhoso", são algumas das reações que se podem ler na caixa de comentários.

De referir que a mãe do menino e companheira do ator, Mariana Marques, também aparece no vídeo. Veja na publicação abaixo:

