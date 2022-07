Pedro Barroso surpreendeu os seguidores da sua página de Facebook com a partilha de duas imagens, uma sua e outra do filho, Santiago.

Uma publicação que destacou as semelhanças físicas entre pai e filho. "O ritual da parecença à nascença!!! Esquerda, eu com um ano… Direita, Santiago quase a completar três meses… Somos Parecidos?", escreveu na legenda das fotografias.

Na caixa de comentários foram muitos os fãs que destacaram as semelhanças. "Mesmo a cara do pai", comentou uma internauta. "Quando vi as fotos até pensei que era o mesmo bebé", pode ler-se entre as muitas reações.

De recordar que o bebé nasceu em abril e é fruto da relação do ator com Mariana Marques.

Leia Também: "Foto maravilhosa". Pedro Barroso 'apanhado' a dormir abraçado ao filho