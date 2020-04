Hoje, dia 30 de abril, Pedro Barroso esteve à conversa com Júlia Pinheiro durante o seu programa na SIC. Um dos assuntos incontornáveis acabou por ser a importância que a família teve no seu caminho, na qual acabou por se abordar a influência do pai.

"Foi-me essencial a presença do meu pai. Pela referência, pela educação, por ter a referência de um homem por perto diariamente. Tínhamos uma casa cheia onde cresci com mais três irmãos", recordou Barroso.

"Cresci de uma forma muito serena, livre, com tempo, com espaço. Em Albufeira cresci com uma liberdade saudável. (...) Talvez com a ausência dele durante algum tempo tenha percebido que me fez algumas lacunas, criou alguns 'desalicerces'. Preciso de trabalhar diariamente esta relação", notou.

Pouco depois, o ator teve a oportunidade de ouvir da boca do progenitor uma carta escrita por ele na qual recordou os tempos que passaram juntos, sobretudo a altura em que, aos 12 anos, Pedro foi viver com ele em Albufeira.

Um momento de grande emoção para o artista que não conteve as lágrimas. "Foi bom ouvir um gosto de ti", referiu, já depois de ouvir tais palavras.

Veja o momento aqui.

Leia Também: Em missão solidária durante a Covid-19, Pedro Barroso ajuda sem-abrigo