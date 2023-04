"Santiago, 22/04/22, 11h23. O nosso coração é agora maior". Foi com estas palavras que Pedro Barroso anunciou o nascimento do filho há precisamente um ano.

O menino é fruto da relação do ator com Mariana Marques e nasceu antes do previsto, às 34 semanas de gestação. E foi mais cedo que veio colorir a vida dos papás, que se 'derretem' com o seu pequeno guerreiro e que fazem questão de o mostrar aos seguidores.

Ao longo destes 12 meses, Pedro Barroso e Mariana Marques foram partilhando algumas imagens nas redes sociais e, por isso, para assinalar a data especial, reunimos na galeria fotografias do pequeno Santiago.

De recordar que o ator Pedro Barroso mudou-se para Viseu, terra onde nasceu o filho e onde continua a construir a sua vida.

