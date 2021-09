Esta quarta-feira, 15 de setembro, Pedro Alves, ator que dá vida à personagem de Bino na novela da TVI 'Festa é Festa', esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa matutino do canal, 'Dois às 10'.

Falando precisamente sobre o reconhecimento e o carinho do público que este papel lhe tem trazido, o artista notou:

"Já podia ter acontecido há anos e não aconteceu. Isto foi uma coisa progressiva, não foi de repente. Tenho mecanismos para me proteger disso. O que é que eu faço: tento evitar ao máximo, agora, enfiar-me em sítios com muita gente", sublinhou.

Pedro nota igualmente que para a família não faz diferença nenhuma, mas que o mesmo não pode dizer quanto aos amigos: "Para os meus amigos foi giro ver o que aconteceu, porque não são ligados ao meio, não veem novelas. Pessoal que me diz: 'obrigaste-me a ver novelas agora'. Recebo imensas mensagens com fotografias de um canário a dizer que se chama Bino por minha causa".

