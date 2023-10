Manuel Luís Goucha recebeu hoje, 18 de outubro, no seu programa das tardes na TVI, Paulo Sousa, ex-concorrente do 'Big Brother'. Um dos assuntos abordados durante a entrevista, que deixou o convidado visivelmente emocionado, foi a relação - neste caso, a falta dela - que mantém com o filho.

"De há três anos para cá o Martim deixou de querer estar com o pai, deixou de vir passar os fins de semana, deixou de passar as férias com o pai, falamos muito pouco ao telefone, ele raramente responde às mensagens, raramente atende as minhas chamadas", revela.

Questionado se conseguia perceber os motivos deste afastamento, Paulo respondeu: "Por vezes estive sentado com o Martim e acho que é um não assunto para nós".