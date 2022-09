Paulo Pires tem estado com a agenda preenchida no que diz respeito à vida profissional. A gravar o filme 'Codex 632', o ator contou que esteve as oito últimas semanas sempre em trabalho, sem folgas, tendo aproveitado esta segunda-feira para descansar.

"Foram oito intensas semanas com esta equipa absolutamente fantástica que me surpreendeu todos os dias! Hoje é a nossa primeira folga, depois de na sexta-feira termos terminado de gravar em Portugal nesta ponte sobre o Tejo, por terras de Belver", começou por dizer na sua página de Instagram.

"Ficam a faltar apenas alguns dias no Rio de Janeiro para terminarmos a série. Já só estaremos fisicamente alguns de nós, mas no nosso coração estarão todos!!! Até breve", rematou.

Leia Também: O 'Grease' de Paulo Pires e Catarina Furtado. Lembre o momento único