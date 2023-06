Paulo Battista despertou a preocupação dos fãs ao ter revelado que havia dado entrada no hospital este domingo, dia 12 de junho, devido a dores intensas que sentiu e que o estavam a fazer "ficar sem andar".

Com as várias mensagens que recebeu, enviadas por pessoas que queriam saber como estava, o alfaiate tentou tranquilizar os seguidores e explicou os detalhes do que aconteceu.

"Está tudo bem. Posso ter dado um jeito às costas e daí as dores insuportáveis que estava a ter. Tive de ir ao [hospital] Trofa apanhar uma injeção, coisa que já tinha feito o ano passado", começou por dizer.

"Foi por precaução, para hoje poder ir às Marchas [Populares de Lisboa] porque estava a sentir uma dor muito insuportável. Não sei se era ciática, se era lombar... não faço ideia. Mas está tudo bem", rematou Paulo.

Ouça estas palavras no vídeo que pode encontrar na galeria.

