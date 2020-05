Paula Neves viveu esta quinta-feira uma manhã difícil. Os cães da atriz resolveram fazer das suas e levaram um gato a subir bem alto a uma árvore.

Com algum esforço, Paula conseguiu resolver a situação mas acabou repleta de arranhões, uma lesão muscular na coxa e muitos nervos.

"Sabem lá a camadona de nervos que foi a minha manhã. Lidar com isto, que foi provocado pelos meus cães. Deu direito a arranhões nas pernas, um jeito muscular na coxa, zanga com os meus bichos e o sistema nervoso em frangalhos", contou a atriz nas suas redes sociais, onde partilhou imagens do animal no cimo da árvore.

Por fim, Paula descansou os seus seguidores: "Já está tudo resolvido. Não me mexo mais o resto do dia", completou.

