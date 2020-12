Paula Neves tem uma nova 'inquilina' em sua casa e trata-se - nada mais nada menos do que - uma osga!

A nova residente foi apresentada aos seguidores na manhã deste sábado, numa publicação nas suas redes sociais, e a atriz confessou que tem estado dedicada em oferecer-lhe todo o conforto.

"É desta osga que ando a cuidar. Fiz-lhe uma caminha com cobertura, uma tijelinha com água e a comida possível. Pois ela foi pôr-se com meio corpo dentro de água e o resto por baixo duma aresta da cama. É tão 2020", afirmou.

Leia Também: A extravagante decoração de Natal na casa de Liliana Campos