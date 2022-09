Paul McCartney partilhou uma longa mensagem no Facebook, esta sexta-feira, onde recorda os momentos que viveu com a rainha Isabel II. A monarca morreu na quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos.

"Sinto-me privilegiado por ter vivido durante todo o reinado da rainha Isabel II", escreveu o artista, destacando que é "há muito tempo que é fã da monarquia britânica". E contou que assistiu à coroação da rainha.

"Olhando para trás, sinto-me honrado e surpreendido por me ter encontrado com Sua Majestade oito ou nove vezes", acrescentou o músico de 80 anos, referindo também que a rainha sempre o "impressionou com o seu humor a combinar com a grande dignidade".

Ao lembrar todas as vezes em que esteve com a monarca, tendo-se encontrado com Isabel II pela primeira vez em 1965, quando a rainha recebeu os Beatles no Palácio de Buckingham, recordou: "Disseram-nos como é que tínhamos de abordar a Sua Majestade sem falar com ela, a menos que ela falasse connosco".

Depois esteve com a rainha no Royal Albert Hall a 13 de dezembro de 1982, durante o 'An Evening for Conservation', ao lado da falecia esposa, Linda.

Entre os muitos encontros ao longo dos anos, a última vez que esteve ao lado da rainha foi em maio de 2018, quando recebeu o título da Ordem dos Companheiros de Honra.

Antes de terminar o texto em homenagem à monarca, McCartney escreveu: "Deus te abençoe. Vai fazer falta".

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Fotos da chegada do corpo de Isabel II a Edimburgo. Carlos III em Londres