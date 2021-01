Passaram duas décadas desde que Patrícia Candoso se estreou na ficção nacional e a atriz quis destacar este marco pessoal nas suas redes sociais, recordando verdadeiros tesourinhos do seu primeiro projeto - a novela 'Sonhos Traídos', da TVI.

"A minha primeira cena foi em exteriores com o saudoso, divertido e peculiar Henrique Viana, que fazia de meu pai. Estava tão nervosa... tinha 19 anos, numa altura em que não havia YouTube, redes sociais e os atores eram ícones intocáveis que via na televisão e no teatro e, eu sonhava um dia ser como eles", recordou.

"Fui tão feliz e privilegiada! Foi o meu primeiro casting... fui escolhida!! Lembro-me como se fosse ontem quando o Ivan Colleti me ligou a dizer 'menina, a partir de hoje a sua vida vai mudar'", continuou.

Patrícia Candoso elencou ainda os nomes de artistas como Helena Isabel, Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho, frisando que foi um privilégio ter contracenado os atores.



