Patrícia Candoso decidiu surpreender os seguidores da sua página de Instagram, na manhã desta quinta-feira, com um carinhoso vídeo da filha, Maria Clara, que vai completar três anos em fevereiro.

Uma publicação onde a menina aparece a dançar, tendo deixado muitos fãs da mãe 'derretidos'.

"Maria Clara a dançar 'O Lago dos Cisnes'! Juro que não tenho nada a ver com esta escolha ou descoberta musical da Maria Clara! Até porque (confesso e não me crucifiquem) não sou grande fã de bailados. Do nada há uns meses ela pediu: 'mamã põe a música da bailarina' e começou a trautear uma das músicas. Contado ninguém acreditava... Por isso consegui gravar este vídeo para partilhar convosco. Há por aí mais bailarinas de dois anos?? (quase, quase três!)", escreveu a atriz e cantora na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

Leia Também: Vídeo. Patrícia Candoso canta com a filha e mostra aos fãs