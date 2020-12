Patrícia Candoso surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso vídeo onde aparece a cantar com a filha, Maria Clara, de dois anos.

Mãe e filha interpretam o tema 'You Are My Sunshine', como pode ver na publicação.

"A minha pequena cantora", escreveu a mamã 'babada' na legenda do vídeo.

