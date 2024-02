Patrícia Candoso recorreu ao Threads, plataforma no Instagram, para dar a sua opinião acerca dos projetos de ficção da SIC, nomeadamente as novelas 'Flor Sem Tempo' e 'Senhora do Mar', tendo esta última estreado há pouco tempo.

"Pergunto-me se alguns personagens da novela 'Flor Sem Tempo' serão gémeos de personagens da novela 'Senhora do Mar'", começa por escrever em tom de ironia.

"Deve haver escassez de atores, com certeza", diz ainda.

"Em tempos ouvi: infelizmente não podemos contar contigo para esta novela porque ainda estás no ar em outro projeto. Gostava de saber a vossa opinião sobre isto", completa.



© Instagram - Patrícia Candoso

