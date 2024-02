João Reis integra o elenco da nova novela da SIC, 'Senhora do Mar', que estreou esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Nas primeiras cenas da novela vê-se que a sua personagem, Artur Bettencourt, é um homem severo e parece ser um dos 'vilões' da trama.

Em entrevista, o ator falou um pouco sobre a sua personagem e sobre os maiores desafios que sentiu ao construí-la.

"[O Artur] não é flor que se cheire, mas alguém tem que fazer as flores que não se cheiram", começou por dizer, entre risos. "Dá-me gosto fazer [este tipo de personagem] se forem bem sustentadas pela escrita e pelas pessoas que me rodeiam, [que interpretam as outras personagens]. E desse ponto de vista, estou muito bem servido", acrescentou.

Sobre esta personagem em particular, João Reis revela que está a gostar de a desempenhar, por encontrar nela "consistência" e se sentir rodeado por "um núcleo poderoso". "Dá-me imenso gozo, gosto imenso".

No que respeita aos maiores desafios de interpretar Artur, o ator não tem dúvidas de onde encontrou mais dificuldades. "É dizer, às vezes, umas coisas que são muito duras de ouvir. Mas pronto, nós não podemos fazer julgamentos morais sobre as personagens que interpretamos, ou então não fazíamos nada", continuou.

"Na verdade [a minha personagem] não é um vilão. É uma pessoa conservadora, que tem princípios conservadores e que às vezes não olha a meios para atingir os fins", acrescentou ainda, revelando que, ainda assim, quase não encontra pontos em que se identifica com a personagem.