O cantor Diogo Piçarra vive uma fase única após ter sido pai pela primeira vez no passado mês de março, da pequena Penélope. E a paternidade foi um dos temas de destaque da conversa que teve, esta quarta-feira, com Manuel Luís Gocuha.

O cantor marcou presença no 'Você na TV', da TVI, para falar do novo single, 'Nada É Para Sempre', em parceria com Vitor Kley, e acabou por falar desta fase única que vive ao lado da namorada, Melanie Jordão.

"A paternidade está a ser um desafio, mas está a ser uma coisa lindíssima", começou por dizer.

De referir que a menina completou oito meses esta terça-feira.

"Tem sido uma aprendizagem", acrescentou, referindo que estes meses têm sido um desafio ainda maior por causa da pandemia.

Com a família a viver no Algarve, e Diogo e Melanie em Lisboa, acabam por estar sozinhos com a bebé e não têm tanta ajuda e "apoio da família". A bebé já foi para a creche, como o pai contou ainda.

"[A Penélope] é uma mistura nossa e nada nos vai tirar isso. É uma coisa nossa, criada por nós, e só depende de nós que ela seja uma boa pessoa, que tenha uma boa educação", acrescentou Diogo Piçarra.

"O que me dá mais medo é entregá-la ao mundo. Um dia vai começar a perceber o que está à volta dela, muitas das coisas não são boas, e vou tentar protegê-la do pior", destacou.

