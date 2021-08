A atriz esteve na companhia do namorado, do filho e do enteado.

Para Rita Pereira este sábado, 14 de agosto, foi "dia de passeio em família". A atriz esteve na companhia do namorado, Guillaume Lalung, do filho de ambos, Lonô, e do enteado, Luan. "Primeiro fomos a Peniche conhecer o restaurante Profresco, delicioso! E depois fomos ao Dino Parque Lourinha e adorámos", revela a atriz ao partilhar na sua conta oficial de Instagram as imagens que marcaram este dia memorável para pequenos e graúdos. "Senti-me no 'Em busca do vale encantado', que provavelmente só o pessoal da minha geração se vai lembrar. Eu vi esse filme 3000 vezes. Chorava sempre e só queria dar abraços aos dinossauros", relembra, por fim, Rita Pereira. Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens. Leia Também: Ruy de Carvalho faz homenagem a Eunice Muñoz após atriz deixar o hospital Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram