"A partir de agosto a nossa casa volta a estar disponível para ser reservada para férias", anunciou Catarina Gouveia através da sua conta oficial de Instagram.

A digital influencer e o marido têm uma casa inserida no Pestana Tróia Eco Resort, onde têm passado os últimos meses. Contudo, o casal decidiu em agosto rumar a outro local e colocar o espaço a alugar.

Com uma vista inspiradora, a 300 metros da praia, três quartos e decoração inspiradora, a casa de Catarina Gouveia é o local indicado para passar uns dias tranquilos em comunhão com a natureza.

Para passar férias em casa de Catarina Gouveia precisa apenas de entrar no site do grupo Pestana e fazer referência à casa que procura. No site, os valores de aluguer das habitações variam entre os 415€ por noite e os 1100€.

Na época de verão existe, contudo, um período mínimo de noites por cada reserva, podendo uma semana de férias na casa de Catarina Gouveia, ou numa semelhante, chegar aos 2900€.

Leia Também: Jessica Athayde para Catarina Gouveia: "Sortuda. Pós-parto tranquilo"