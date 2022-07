Catarina Gouveia usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores, sobretudo os que foram pais/mães há pouco tempo, conselhos para a fase do pós-parto, normalmente repleta de desafios.

A atriz descreveu aquela que tem sido a sua experiência com Esperança, fruto do seu relacionamento com Pedro Melo Guerra, à qual Jessica Athayde não ficou indiferente.

"És uma sortuda, Catarina. Que bom que estás a ter um pós parto easy [fácil] e tranquilo e que a Esperança claramente já mostra ser igual a ti", elogiou a atriz.



© Instagram - Catarina Gouveia

