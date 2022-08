No dia do regresso do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, após a habitual pausa de verão, a equipa do formato fez questão de prestar uma homenagem a Mariama Barbosa.

Na página oficial do programa no Instagram foi destacado o vídeo que prepararam em homenagem à comentadora.

"Saudades, Mariama", pode ler-se na legenda das carinhosas imagens.

Após a partilha, foram muitas as reações que começaram desde logo a surgir na caixa de comentários, entre elas destacam-se as palavras de Zé Lopes, que atualmente está a trabalhar na TVI. "O tchetcherere será sempre nosso. Adoro-te, minha Mariama", disse.

