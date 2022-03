A terceira edição do programa 'Casados à Primeira Vista' estreou no domingo, dia 27, e apresentou ao público os três primeiros casais que aceitaram tentar descobrir o amor no formato da SIC.

Entre este leque de seis participantes destaca-se Laura Quintas, mãe de uma conhecida atriz do canal: Bruna Quintas.

Laura, que se assume como uma mulher forte que já passou por diversas dificuldades no passado, confirmou na sua apresentação ser mãe de duas jovens mulheres, Ana Rita e Bruna.

Nas redes sociais de Bruna, que recentemente foi mãe pela primeira vez, não há qualquer referência à participação da mãe no programa. Resta agora saber se a atriz terá participado nas gravações.

Laura Quintas casou-se (à primeira vista) com Luís. O enlace de ambos estará em destaque nos próximos episódios, apresentados por Diana Chaves.

