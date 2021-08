Quase quatro meses após ter-se despedido do avô, o príncipe Filipe, que morreu em abril, Peter Phillips, de 43 anos, o neto mais velho da rainha Isabel, conversou com a BBC. Uma recente entrevista onde fala sobre a parte mais difícil do funeral.

"Os nossos pensamentos foram imediatamente para a minha avó. Temos tentado apoiá-la tanto quanto podemos", disse Peter.

"Todos viram a imagem de Sua Majestade sentada sozinha. Teria sido o mesmo para qualquer outra família, o mais difícil foi não poder abraçar quem está mais próximo da pessoa que se perdeu", acrescentou.

"É o mesmo para muitas famílias", continuou o filho da princesa Ana. "Tem havido muitas tristezas, mas ao mesmo tempo tens que tentar tirar o lado positivo destas situações, seja uma nova vida ou memórias felizes, é nisso que temos que nos concentrar", destacou ainda.

Sobre o legado de Filipe, realçou: "Ele foi um elemento marcante em todas as nossas vidas. Sentimos muito a falta dele. Ele viveu uma vida notável e se qualquer um de nós pudesse viver metade da vida que ele viveu, todos nós seriamos extraordinariamente felizes".

