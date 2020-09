Paris Jackson está de luto. Morreram dois grandes amigos da jovem atriz e modelo, Noah e Sofia, como lamentou na noite desta quinta-feira, na sua página de Instagram.

Sem revelar a causa da morte dos amigos, Paris homenageou os mesmos na rede social, onde partilhou algumas imagens.

"[...] Noah, tu eras uma alma especial. Lindo por dentro e por fora. [...] Sinto muito que a vida tenha sido tão dura contigo, e o mundo tão cruel. Só merecias luz, alegria e amor, pois foi isso que tu trouxeste para a vida das pessoas que te conheceram. Traz-me paz saber que agora estás cercado por estas coisas e que já não estás a sentir mais a dor. Nunca serás esquecido", disse numa primeira publicação.

De seguida, numa outra partilha, falou de Sofia. "Um já é demais... Odeio isto... Sofia, muito obrigada por todos os abraços, gargalhadas e amizade. Nunca houve um momento de tédio contigo. Vou sentir saudades dos arrepios que tinha no corpo quando te ouvia a cantar, de descobrirmos novas músicas juntas, das aventuras no centro da cidade a meio da noite, de tudo. Tu entraste na minha vida quando eu realmente precisava, e gostava de ter estado ao teu lado no final. Vais fazer falta a muitos", escreveu.

