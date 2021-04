Paris Jackson e Cara Delevingne deram novamente asas aos rumores de romance depois de terem sido vistas juntas à saída de uma festa pós-Óscares, na madrugada de segunda-feira.

Como relata o Page Six, as amigas próximas - que já estiveram no centro das atenções após as especulações de namoro há cerca de três anos - foram fotografadas a saírem juntas do evento que decorreu depois da cerimónia de entrega de prémios. Ambas entraram no mesmo carro e estavam muito divertidas.

Um momento que não passou despercebido às lentes dos paparazzi, e as imagens estão agora a circular nas redes sociais.

De recordar que no final de 2017 a filha de Michael Jackson e Cara Delevingne deram asas aos rumores de romance depois de terem sido fotografadas a deixar um espaço noturno de mãos dadas. Especulações que ganharam força depois de terem publicado vídeos nas redes sociais onde apareciam juntas na cama enquanto assistiam ao filme 'Carol'.

Entretanto, Paris Jackson esteve numa relação com o músico Gabriel Glenn - namoro que começou em novembro de 2018 e que chegou ao fim em agosto de 2020. Por sua vez, a atriz viveu um romance com Ashley Benson durante quase dois anos, tendo-se separado em abril do ano passado.

