Paris Hilton planeia um casamento inesquecível e tem em atenção todos os detalhes, especialmente no que diz respeito ao look.

Como explicou no 'The Tonight Show', esta terça-feira, a celebridade planeia usar vários visuais no dia em que der o nó com Carter Reum.

Paris falou também do quanto "stressante" é a organização de um casamento, confessando que escolher um vestido foi "basicamente a única coisa" que fez até agora. Mas não vai ficar apenas por um vestido de noiva.

Em conversa com Jimmy Fallon, a figura pública destacou que planeia usar "muitos vestidos, provavelmente dez". "Eu adoro mudar de roupa", acrescentou, partilhando também que Carter Reum deverá limitar-se apenas a um look.

Paris Hilton terá muito tempo para vestir os diferentes visuais, uma vez que o casamento está programado para durar vários dias. "Vai ser um casamento de três dias. Temos muita coisa a acontecer", afirmou.

As festividades serão filmadas, dando assim uma oportunidade aos fãs de assistirem a este momento especial através de 'Paris in Love'.

