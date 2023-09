Paris Hilton não passou despercebida num jantar organizado pela Chanel no Chateau Marmont, em Los Angeles.

A celebridade, de 42 anos, escolheu para a ocasião um conjunto em tons rosa que deixou em evidência as suas curvas. O look ficou completo com uns sapatos pretos e uma mala da marca de luxo.

De referir que, segundo o Daily Mail, no evento estiveram outras estrelas como Priscilla Presley ou Rashida Jones.

