Paris Hilton está a viver uma fase muito especial da sua vida.

Em entrevista à revista People, a socialite sublinhou o quão animada está por ter agora uma família de quatro, depois de anunciar no Dia de Ação de Graças que ela e o marido, Carter Reum, deram as boas-vindas ao seu segundo filho, uma menina, a que chamaram London.

"Estou muito feliz porque nossa princesinha está aqui!", disse, à People. "A minha vida parece tão completa, com o meu filho e agora a minha filha".

Paris diz que o casal, que deu as boas-vindas ao filho Phoenix Barron em janeiro, "está muito grato e feliz".

"É emocionante passar as nossas primeiras férias [de Natal] como pais. Estou muito animada por passarmos as nossas primeiras férias juntos. O Dia de Ação de Graças foi tão especial, surpreendemos todos com a London e mostrámos a árvore de Natal ao Phoenix pela primeira vez. Ver os seus olhos brilharem é uma experiência mágica. Mal posso esperar pelo nosso primeiro Natal juntos como uma família", afirmou, na mesma entrevista.

