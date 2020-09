Paris Hilton e Britney Spears tornaram-se grandes estrelas internacionais no início dos anos 2000 e foi ao darem os primeiros passos no universo do entretenimento que começaram também a grande amizade que preservam até aos dias de hoje.

Apesar da cantora estar afastada dos holofotes há vários anos - devido aos problemas de saúde mental e por ter ficado sob a tutela legal do pai - o laço entre ambas não saiu prejudicado.

Numa entrevista recente ao programa 'Andy Cohen Live', Paris Hilton revelou que esteve com Britney Spears durante a quarentena.

"Estivemos juntas este verão, jantámos. Vi-a em Malibu. Adoro-a", contou a DJ.

Apesar de estar consciente de que a cantora enfrenta uma fase delicada, devido às polémicas com o progenitor, Paris Hilton não quis conversar com a amiga sobre o assunto: "Ela é tão doce e tão inocente, é uma boa miúda. Apenas conversámos sobre coisas felizes. Música, moda... coisas divertidas".

