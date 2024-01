Paris Hilton gostaria que lhe tivessem dito que o facto de ter TDAH - transtorno do déficit de atenção com hiperatividade - se tornaria no seu “superpoder”.

A empresária, de 42 anos, sofreu bastante durante a adolescência nas escolas por onde passou e refletiu sobre como gostaria que a sua infância tivesse sido diferente.

"Eu gostaria que alguém me tivesse dito que o meu TDAH se tornaria no meu superpoder", escreveu numa publicação no X, onde partilha também um excerto de uma entrevista na qual fala sobre o tema.

"Só queria que houvesse alguém por aí que tivesse falado sobre isto quando eu era adolescente. Porque naquela época ninguém falava sobre TDAH, então eu nem sabia o que era. Eu simplesmente não me conseguia concentrar na escola", começou por dizer no vídeo.

"Eu tirava más notas e era constantemente punida pelos professores", acrescentou ainda. Questionada pela entrevistadora sobre se o TDAH se tinha tornado no seu 'superpoder', Paris respondeu afirmativamente. "Acho que não seria a pessoa que sou hoje se não fosse por isso".

