Paris Hilton derreteu os seguidores ao mostrar as primeiras imagens da família completa. O filho Phoenix Barron nasceu em janeiro, mas só agora é que os papás mostraram o menino ao mundo.

Fotografias únicas que foram destacadas no Instagram, e onde se pode ver Paris, o bebé e o marido da celebridade e pai da criança, Carter Reum.

Mas as novidades não ficam por aqui. Paris Hilton decidiu partilhar detalhes sobre o nascimento do primeiro filho no podcast da iHeartRadio, 'This Is Paris', e contou que ela e o marido decidiram "manter tudo em segredo", e até esconderam da família, referindo-se ao nascimento da criança.

"Nem a minha mãe, as minhas irmãs, o meu melhor amigo sabiam até ele ter mais de uma semana de vida", contou a celebridade.

"Foi muito bom partilhar isto com o Carter, a nossa própria caminhada juntos. Sinto que a minha vida tem sido tão pública que nunca tive nada que fosse apenas meu", desabafou.

"Quando conversávamos sobre isto, sentia que queria que esta caminhada fosse apenas nossa", frisou, não deixando de reconhecer que não foi fácil.

"Porque estávamos muito entusiasmados e queríamos contar às nossas famílias, mas estávamos ansiosos porque ao contarmos a uma pessoa, ela vai contar a outra e, de repente, está no TMZ ou no Page Six", explicou. "Por isso, eu e o Carter fizemos um pacto que não contaríamos a ninguém, e ninguém sabia até recentemente", revelou.

Uma decisão que fez com que a mãe de Paris, Kathy Hilton, não conhecesse o neto até este ter cerca de uma semana de vida. "Quando apresentei o nosso bebé à minha mãe, foi incrível ver a expressão no rosto dela. Ficou tão surpreendida", partilhou.