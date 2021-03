Elton John celebra esta quinta-feira 74 anos e, se por um lado nas redes sociais de Fernando Rocha a data foi destacada com alguma indignação, nas de Eduardo Madeira reinou o humor.

Tal como aconteceu no aniversário de Agir, o comediante partilhou uma imagem na qual aparece caracterizado do cantor britânico e a publicação fez soltar as maiores gargalhadas dos seguidores.

A questão que se coloca é: A imagem do artista ficou fiel à realidade?

Confira abaixo.

Leia Também: Quanto é que Eduardo Madeira vai receber na TVI? A resposta do comediante