Maria Cerqueira Gomes e a filha, Francisca, fotografaram recentemente uma nova campanha fotográfica para uma marca de vestuário, a Natura.

O resultado final da produção foi agora revelado nas redes sociais da comunicadora da TVI.

"Finalmente chegou o verão e nada melhor do que um look leve e confortável para estes dias de sol e calor", realçou Maria ao partilhar a imagem.

Nos comentários da partilha, os fãs elogiaram mãe e filha. "Parecem irmãs", "lindíssimas" ou "duas gatas" são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Além de Francisca Cerqueira Gomes, de 19 anos, fruto da relação com Gonçalo Gomes, Maria, de 39 anos, é ainda mãe do pequeno João. O menino, de quatro anos, nasceu da última relação amorosa da comunicadora, com António Miguel Cardoso.

